Adana'da FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 23 DSİ çalışanının 15'er yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Muharrem P, Ramazan E. ve Ali İhsan Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklardan Ahmet Ç, tutuklu Ali İhsan Ç'nin akrabası olduğunu ancak kendisini yakından tanımadığını ileri sürdü.

Bir derneğin SODES aracılığıyla açtığı kursa katıldığını anlatan Ahmet Ç, "Kurs bitiminde bana SODES'in desteği 350 lirayı verdiler. Ali İhsan Ç'nin akrabası olduğum için beni DSİ'ye çaycı olarak aldı. Bu kurs kapsamında iddia edilen örgütle ilgili herhangi bir yönlendirici beyan olmadı. 2012 yılında kendisiyle daha önce birlikte çalıştığım M.A. bir zarf getirerek fitre ya da zekat olarak para istemişti, ben de bu zarfa 50 lira koyarak kendisine verdim. Bu parayı hangi yapı için istediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Mustafa Kemal Y. de gazi kontenjanıyla DSİ'ye işçi olarak girdiğini belirtti. Bir alışveriş için parasını Bank Asyaya yatırdığını kaydeden sanık, 17-25 Aralık sürecinde bankadan parasını çektiğini öne sürdü.

- "Himmet verdim"

Reşat D. ise 17-25 Aralık sürecine kadar cemaat ile ilişkisinin olduğunu dile getirdi.

"Zira o dönemde cemaat bir dini ve hayır hareketi olarak görülüyordu." diyen Reşat D, şöyle devam etti:

"Bu süreçte bu algıyla ben de bu yapının içerisinde sohbetlerine katılmak suretiyle yer aldım. Hatta himmet adı altında topladıkları paralara ben de katkıda bulunmaya çalıştım. Ancak 17 Aralık itibarıyla cemaat olduğu iddia eden bir yapının devleti ile kavgalı hale geldiğini ve ihanet içerisine girdiğini görmem üzerine bu yapıdan derhal ayrıldım. Gelinen bu noktada bu yapıyla ilgili geçmişte de yer almış olsam utanç duyuyorum."

DSİ'de şube müdürü olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Ali İhsan Ç. de oğlunun düğününde takılan altınların parasını Bank Asyaya yatırdığını anlattı.

FETÖ/PDY yapılanması içerisinde bilerek yer almadığını savunan Ali İhsan Ç, "Bilmeyerek yer almış olabilirim. Bugüne kadar trafik cezam dahi olmamıştır. Kurumda taşeron olarak çalışanlar ya da proje dahilindeki kursiyerlere Zaman gazetesine abone olmaları hususunda herhangi bir telkinim olmamıştır." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığı yurt dışı yasağı ve kolluk birimine haftanın belli günleri imza atmak şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.