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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:45

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 50,93 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,3050,9324,88ESKS
Tavuk EtiKG 5,40 8,95 6,93 HTS
PatatesKG0,470,500,49HTS
Civil PeynirKG 13,7513,7513,75HTS
Yağlı PeynirKG
13,0013,0013,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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