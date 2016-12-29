Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,30 ila 50,93 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|50,93
|24,88
|ESKS
|Tavuk Eti
|KG
|5,40
|8,95
|6,93
|HTS
|Patates
|KG
|0,47
|0,50
|0,49
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,75
|13,75
|13,75
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış