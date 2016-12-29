Suriye'deki iç savaş

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Halep'e bağlı Azez ilçesinde, düzenlediği bombalı saldırıda yalanan 4 Suriyeli tedavi amacıyla Kilis'e getirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, Azez'e bağlı Soran köyü yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 4 Suriyeli, yakınları tarafından Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirildi.
Burada 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.