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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Suriye'deki iç savaş

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:49

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Halep'e bağlı Azez ilçesinde, düzenlediği bombalı saldırıda yalanan 4 Suriyeli tedavi amacıyla Kilis'e getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, Azez'e bağlı Soran köyü yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralanan 4 Suriyeli, yakınları tarafından Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirildi.

Burada 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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