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Başbakan Yıldırım: "Ekonomimiz üzerine ileri geri söylenen lafların kıymeti harbiyesi yoktur. ...
29 Aralık 2016 Perşembe, 18:52
Başbakan Yıldırım: "Ekonomimiz üzerine ileri geri söylenen lafların kıymeti harbiyesi yoktur. Gök kubbede ekonomi üzerine söylenmeyen laf kalmadı ama işte sonuç ortada, ekonomi dimdik ayakta, her şeyiyle tıkır tıkır işliyor."