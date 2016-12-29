DERLEME - Mersin'deki sele ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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MERSİN (AA) - Etkili olan kuvvetli yağışın sele dönüştüğü Mersin'de, sel sularında 2 kişinin cesedi bulunurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araçta da büyük hasar meydana geldi.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü. Kentin sahil şeridinin büyük bir kısmı ise su altında kaldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle meydana gelen olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Mersin Valiliği de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı. Açıklamada, "Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kentte yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

- Okullar tatil edildi

İl merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli'deki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. İl merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde okullar yarın da tatil edildi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 30 Aralık 2016 saat 00.01'den itibaren Mersin çevrelerinde şiddetli yağmur uyarısında bulunmasının ardından il merkezi ile Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerindeki okullar yarın da tatil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.



- "Bu seferki hiç görülmemiş bir olay"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışların meydana getirdiği zararları yerinde inceledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin bir "afet yaşadığını" aktaran Kocamaz, "Mersin'de son 20 saatte metrekareye 137 kilogram yağmur düştü. Normalde 47 kilogram filan hesaplanıyor meteorolojinin değerlendirmelerine göre. Böyle bir afeti 2001 yılında da yaşamıştık. O zaman da 24 saat içerisinde 127 kilogram düşmüştü. Bu seferki hiç görülmemiş bir olay." ifadesini kullandı.

Kocamaz, suların tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "2000'e yakın arkadaşımız, 400 civarında araçla yağmura karşı mücadeleyi sürdürüyor. Eğer yağmur bu şekilde devam edecek olursa, Adana'da yağmur yok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız da arayarak, destek önerisinde bulundu. Ancak şu an yağmur durduğu için elimizdeki imkanlar yeterli. Biriken suların tahliyesi için uğraşıyoruz. Bütün zarar, sular tamamen çekildikten sonra yapılacak tespitten sonra ortaya çıkacak ama zararın büyük olduğu kesin." dedi.

Kocamaz, kar bulunan yüksek kesimlerde yağışların devam ettiğine dikkati çekerek, "Bizim bütün korkumuz, daha önce kar yağan kentin yüksek kesimlerinde yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karları erittiğinde sıkıntı daha da artacak gibi duruyor. Allah daha büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.



- "2076'dan önce beklenmiyordu"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlileri Murat Karabulut, Ersin Sandal, Mehmet Gürbüz tarafından Mersin'de yaşanan 2001 yılı sel felaketi üzerine "20 Kasım-9 Aralık 2001 Mersin Sel Felaketleri. Meteorolojik ve Hidrolojik Açıdan Bir İnceleme" başlıklı akademik araştırma yapıldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu araştırmada, 1968'de metrekareye 199,5 kilogram yağışın düştüğü Mersin'de, 2001 yılında metrekareye 127 kilogram yağış düştüğü ve benzer bir yağışın inceleme alanında tekrar meydana gelme ihtimalinin yüzde 1,3 olduğu kaydedildi.

Bilimsel araştırmalarda bu kadar fazla yağışın 2076 yılından önce gerçekleşmesinin beklenmediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kentteki su taşkınlarının en büyük nedeninin kuru dere yataklarının yapılaşma suretiyle kapatılmış olmasından kaynaklandığı bildirildi.

- Sahil yolu su altında

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmını su bastı. Taşan deniz sularının da etkisiyle ulaşıma kapanan caddede çok sayıda araç mahsur kaldı, iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleri ve vinç yardımıyla su tahliyesi için çalışma yürütüyor.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, araçlarından çıkamayan ve yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Caddede mahsur kalan araçların vinçlerle kurtarılma çalışmaları sürerken, iş makineleri yardımıyla yoldaki suyun denize akması için de çalışma yapılıyor.

- Kriz masasının oluşturulduğu kentte bini aşkın çağrı yapıldı

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yaşanan selle ilgili DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopomp ile çalışma yürütüldüğü, Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesinden gelen ekiplerin de çalışmalara destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, dün akşam başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar şiddetini arttırarak devam eden yağış nedeniyle il merkezi ile ilçelerde bulunan ana ve tali yollardaki çoğu kavşağın su birikmesinden dolayı kapandığı, birçok binada su baskını yaşandığı belirtildi.

Yağışların kuvvetli olduğuna işaret edilen açıklamada, dün saat 18.20’den bugün 13.06'ya kadar metrekareye 155.8 kilogram yağmur düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, sağanağın oluşturduğu olumsuz koşullara bir an önce müdahale etmek ve süreci en etkin şekilde yönetmek için İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında acilen kriz masası oluşturulduğu vurgulanırken, bu süreçte 112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın çağrının ulaştığı belirtildi.

- İki kişinin cesedi bulundu

Öte yandan, merkez Toroslar ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle debisi yükselen derede bir kadın cesedi bulundu.

Kadının kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ilerleyen saatlerde D-400 karayolunun Uluslararası Mersin Limanı'nın D kapısı yakınlarındaki bir köprünün ayaklarında hareketsiz birinin durduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan, yarı çıplak haldeki erkeğin öldüğünü belirledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan ceset incelenmek üzere morga götürüldü.

Konuyla ilgili Valilik açıklamasında, "Şu ana kadar bir bayan ve bir erkek cesedi bulunmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır." denildi.

- Bir kişi kayboldu

Mersin'de özçekim yaparken denize düştüğü iddia edilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kuvvetli yağışların ardından suların kapladığı kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki vatandaşlar, genç bir erkeğin su kenarında fotoğraf çekerken denize düştüğü yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arama ve kurtarma çalışması başlattı.

- Selin etkileri sürüyor

Dün geceden bu yana etkili olan kuvvetli yağış öğle saatlerinde dursa da selin neden olduğu olumsuzluklar halen görülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde bulunan bir alt geçit suyla dolarken, burada bir araç suyun altında kaldı. Ekipler, su altında kalan aracın çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde selin etkili olduğu 34. Cadde ise çalışmalar sonucunda sular çekilirken, buradaki hasar da ortaya çıktı. Caddedeki çok sayıda araç büyük hasar görürken, refüjdeki ağaçlarında yola doğru savrulduğu gözlendi. Bölgede bir ambulans da selden zarar gördü.

Öte yandan, Sağlık Mahallesi'nde bazı evleri su basarken, bahçeler de zarar gördü.

Ekipler, zarar gören yerlerde çalışmalarına devam ediyor.

- Suriyeliler'e el uzatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sele uğrayan tarlalardaki çadırlarda kalan Suriyeliler, spor salonu, cami ve okula getirildi.

Alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışın etkili olduğu Tarsus'ta bazı mahalleler su altında kaldı. Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen mahallelerindeki tarlalarda Suriyelilerin kaldığı çadırlar, sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığındaki kriz masası ekibi tarafından, çok sayıda Suriyeli, Egemen Mahallesi'nde bulunan cami ve okula yerleştirildi. Suriyelilerin sular çekilene kadar barınma ihtiyaçlarının burada karşılanacağı kaydedildi.

Tarsus ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle ekili araziler de su altında kaldı.



- Alt geçitte yüzdüler

Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle sel sularının biriktiği alt geçitte deniz yatağı eşliğinde yüzen 2 kişi, ilginç görüntüler oluşturdu.

Çok sayıda yol, iş yeri ve ev su altında kalırken, merkez Yenişehir ilçesindeki Tulumba Battı-Çıktı Kavşağı'nın su basan alt geçidinde de araçlar mahsur kalırken, 27 yaşındaki Ali Mutluay ve 31 yaşındaki Ergün Tosun ise mayo giyip, suya deniz yatağı atarak yüzdü.

Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan alt geçitteki suda yüzen gençlerin görüntüleri, kısa zamanda sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.



