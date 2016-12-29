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Başbakan Yıldırım: "Ümit ederiz ki yeni Amerikan yönetimi burada, Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor. Amerika'ya yakışan, yıllardan beri stratejik ortağı olan, NATO'da, bölgede her zaman birlikte hareket eden Türkiye ile terör konusunda da başka konularda da uyumlu bir çalışma ortaya koymaktır. Yeni yönetimin bu konuda daha müspet adımlar atacağına inanıyoruz, bunu bekliyoruz."

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