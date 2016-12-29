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Başbakan Yıldırım: "Bazen diyorlar ki 'Siz Kürtler'e karşı mısınız?' Kardeşim, aklınızı başınıza alın, Kürt-Türk kardeş, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir, bu kalleş de PKK'dır. Bunların, bu alçakların, Kürt-Türk diye bir derdi, sorunu yok. Sorun, Kürtler'in de Türkler'in de hayatını karartan, geleceğine ipotek koyan bu alçak terör örgütüdür, sorun budur. Bu sorunu da memleketin gündeminden çıkartacağız, buna ahdettik."

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