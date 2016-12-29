Sosyal medyada terör propagandası iddiası

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen A.B, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.