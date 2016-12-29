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ŞANLIURFA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Osmanlıspor'a 3-0 yenilen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, bu mağlubiyete rağmen gruptan çıkmak için büyük bir şansa sahip olduklarını söyledi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. Özellikle ilk yarıda müsabakanın başa baş gittiğini ifade eden Kılıç, zaman zaman da rakip karşısında üstünlük kurduklarını vurguladı.

Rakibin, ikinci yarıdaki oyun üstünlüğüyle galibiyete uzandığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Eğer puan alabilseydik bizim için gruptan çıkmamız hemen hemen sonuçlanmış olacaktı ama şu anda rakibimiz kadar puanımız var. 9 puandayız, 1 galibiyetle gruptan çıkabilecek pozisyondayız. İlk yarı güçlü rakibimize karşı iyi oynadık. İlk yarı daha fazla pozisyon bulduk. İkinci yarıda hakikaten çok yorgun olmamız, altından kalkamayacağımız skora mal oldu bizim için. Karşılaşmada 2-0 geriye düşünce zaten iş çok zora bindi. Osmanlıspor'u tebrik ediyorum. Yorgun olmasına rağmen iyi oynayan futbolcularımı da tebrik ediyorum. Gruptan çıkmak için hala büyük şansımız var."





- Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kupa maçına önem verdiklerini ifade eden Akçay, ilk yarıda Şanlıurfaspor'un büyük bir direnç gösterdiğini belirtti. Bu galibiyetin, kupadaki planları açısından takıma büyük avantaj sağladığını vurgulayan Akçay, şunları söyledi:

"Maçın ciddiyetini anlayarak oyun kalitemizi sahaya yansıttık. Özellikle ikinci yarı bu çok iyiydi, ikinci devredeki oyun disiplini ve koşularımız yerinde oldu. Rakibe üstünlük sağladık, 3 golle 3 puan aldık. Kalan 2 müsabakayı bu maç çok ilgilendiriyordu. Galip gelmemiz oyun stratejimiz açısından çok iyi oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum, hatta rakibi de sergiledikleri oyundan ötürü kutluyorum. Şanlıurfaspor, uzun süreden beri çıkışı olan bir takım, umarım bundan sonra da çıkışını sürdürür."