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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

29 Aralık 2016 Perşembe, 19:21

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kadın, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca örgütün üniversitelilerden sorumlu "ablaları" oldukları iddia edilen 8 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.Ü, Ç.İ, B.Ç, S.B, D.G, M.B, N.Ç. ve N.Y, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, başka bir soruşturma kapsamında "FETÖ üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye getirilen M.K. ve O.Ç. de adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.

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