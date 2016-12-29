Kayseri'deki terör saldırısı

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Komando Er Mertcan Uzun'u ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda gözünden yaralandıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Uzun, Arsin ilçesinin Dilek Mahallesi'ndeki baba ocağında istirahat ediyor.

Vali Yavuz, beraberinde eşi Şengül Yavuz ve Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen ile Uzun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Mertcan Uzun ile babası Adem ve annesi Gülseren Uzun'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, aileyle bir süre sohbet etti.

Yavuz, terör olaylarında şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.