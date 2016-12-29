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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:39


Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Kızılcabölükspor: Serkan İlgün, Semih Ceylan, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Cihat Kahraman (Dk. 46 Mustafa Altun), Taygun Vurgun, Özer Ercili, Reha Yaylı (Dk. 83 Burak Gökbel), Emir Can Sayar (Dk. 90+3 Muhittin Tekin), Fatih Arat

Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu (Dk. 80 Uğur Demirok), Durica, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Mustafa Akbaş), Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo (Dk. 71 Suk), N'Doye

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 89 Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor)

Sarı kartlar: Dk. 76 Mustafa Yumlu (Trabzonspor), Dk. 87 Semih Ceylan (Kızılcabölükspor)


DENİZLİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yapılan maçta, Trabzonspor ile Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor 1-1 berabere kaldı.

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada kaleci Serkan'ın uzaklaştırmak istediği topu alan Zeki Yavru, pasını Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Okay'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

89. dakikada Kızılcabölükspor beraberliği yakaladı. Burak Gökbel'in sol kanattan kullandığı köşe atışında, Emir Can Sayar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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