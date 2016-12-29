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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Batı Karadeniz'de fırtına

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:40
Batı Karadeniz'de fırtına

DÜZCE (AA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Saatte 60 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle 6-8 metre arasında oluşan dalgakıranı aşarak teknelere zarar verdi. Limanda bulunan 6 balıkçı teknesi, parçalanarak battı, limanda bulunan tekneler ise alabora oldu. Balıkçılar, liman kenarında bulunan ağlarını ve makaralarını kurtarma çalışması yaptı.

Balıkçılardan Kubilay Ülker (42), birçok balıkçının teknesinin denizde alabora olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Teknelerimiz büyük hasar gördü, arkadaşlarımın teknesi de alabora oldu. Limanın kenarından izledik, hiçbir şey yapamadık. Belediye tarafından limanımıza lunapark kurulmasından dolayı teknelerimizi karaya çıkartamadığımız için bu sorunla karşılaştık. 6 kayığımız parçalandı. Yaklaşık 60 bin liralık zararımız var."

Ülker, ilerleyen saatlerde dalga boyunun yükselmesinden korktuklarını ifade ederek, "Halimiz perişan. Mağdur durumdayız. İlerleyen saatlerde de şiddetini artırması bekleniyor." dedi.

Teknesi alabora olan Bilal Yavuz da, "Arkadaşlar telefon açtı hemen geldim, durum kötü. Kayıklarımız deniz yüzeyindeydi, şimdi gözükmüyor. Kayıklarımızı ve ağlarımızı denizden alamadığımız için bu durumla karşılaştık." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gece saatlerinde artarak devam edeceğini bildirdi.

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