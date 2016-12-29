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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Yılbaşı gecesi Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümü kutlanacak

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:46

ERZURUM (AA) - Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD), yılbaşı gecesi, Türkiye'nin yaklaşık 600 noktasında Mekke'nin Fethinin bin 386. yıl dönümünü kutlayacağı bildirildi.

AGD Erzurum Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, 7 milyar 400 milyon insanın yaşadığı dünyada her 12 saniyede bir çocuğun açlık nedeniyle öldüğü ve her 4 saniyede 1 bir insanın mülteci pozisyonuna düştüğü belirtilerek, her gece yaklaşık 800 milyon insanın aç yattığı ve 2 milyar insanın yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi verdiği aktarıldı.

Arakan, Bangladeş, Libya, Irak, Suriye, Yemen, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanların çatışmalar ve terör olaylarında yaşamını yitirmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, 20 Temmuz 2015 Suruç patlamasıyla şehirlerde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamaların ana haber bültenlerini kana boyanmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmanın, İslam'ın bir gereği olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz. Biz, yılbaşı kutlamalarının bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz"

- 600 noktada fetih kutlaması

Dernek olarak yılbaşı gecesi yaklaşık 600 noktada, Mekke'nin Fethinin bin 386. yıl dönümünün kutlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Derneğimiz öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen fetih kutlamaları bu yıl da ülkemiz genelinde üç yüz kadar noktada salon programları ve bir o kadar noktada da temsilcilik merkezlerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerle icra edilecektir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in tevhid inancının bir sembolü olarak, insanın yeryüzündeki sınanma serüveninin bir nişanı olarak inşa ettiği ilk bina olan Kabe bu şehirdedir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş son Peygamber Hz Muhammed bu şehirde doğmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ilk çağrısı bu şehrin sokaklarında yankı bulmuştur. Bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. 31 Aralık akşamı tüm halkımızı düzenleyeceğimiz programlara davet ediyoruz."

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