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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Erdoğan-Taçi ortak basın toplantısı

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:51

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanların hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin elebaşılarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Taçi ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Köklü tarih, kültürel ve beşeri bağlar bulunan Kosova'nın milletin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, bağımsızlığını kazanmasının ardından Kosova'yı her alanda destekleyen ve meselelerini kendi meselesi gibi gören yegane ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Erdoğan, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Kosovalıların her zaman yanında olduklarını anımsatarak, NATO gücü bünyesindeki askerlerle de Kosova'nın güvenliğine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlattı.

- "Kosova'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tartışılmazdır"

Ortak gayretler neticesinde bugün Kosova'nın uluslararası toplumun güvenilir ortağı ve bölgesinde istikrarın teminatı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için tartışılmazdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın hali hazırda 113 ülke tarafından tanındığını hatırlatarak, bu sayının artması için ilgili ülkeler nezdinde çabalarının sürdüğünü söyledi.

- "FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük tehdittir"

Konuk Cumhurbaşkanı Taçi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ticari, ekonomik noktada neler yapılabileceğini görüşme fırsatı bulduklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hain darbe girişimini, FETO ile mücadelemizi ve bu mücadelede dost ülkelerden beklentilerimizi konuştuk. Bildiğiniz gibi Balkanlar'da FETÖ terör örgütünün en yoğun örgütlenme ağına sahip olduğu yer ne yazık ki Kosova. Tabii şunun altını bir kez daha çizmek isterim FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Cinayetlerin, dökülen masum kanların hesabını hukuk içinde mutlaka soracağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar terör örgütlerinin elebaşılarının, militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Çünkü hain her yerde haindir, terörist her yerde teröristtir. FETÖ sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar bu korkunç gerçeği açık ve net ortaya koymuştur."

- "Kosovalı kardeşlerimiz hiç endişeye kapılmasınlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede Afrika'dan Asya'ya kadar birçok bölgede çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, "FETO'nun gerçek niyetinin farkına varan ülkeler de evlatlarını, genç nesillerini bu yapının elinden çekip almaya başladılar. İnşallah bu süreç artarak devam edecektir. Bu konuda Kosovalı kardeşlerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Şundan bir defa Kosovalı kardeşlerimiz hiç endişeye kapılmasınlar, şu andaki mevcut müfredat, mevcut eğitim öğretim anlayışından çok daha kaliteli eğitim öğretim anlayışını Maarif Vakfımız vasıtasıyla ve Kosova'daki muadilleriyle birlikte el ele vererek yapabileceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı adımlardan memnuniyet duyduklarını ve Priştine-Belgrad diyalog sürecini desteklediklerini anlatan Erdoğan, bugüne kadar Kosova'nın kalkınması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarının Kosova'ya yatırım yapmasını her zaman teşvik ettiklerini, Türkiye'nin Kosova'daki toplam yatırımlarının miktarının 350 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Türk müteşebbislerin bankacılık, sigorta, sağlık, gıda, üretim, inşaat, ulaşım ve tekstil gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, bu firmaların 10 bin Kosovalıyı istihdam ettiğini belirtti.

İkili ticaret hacminin 2016 yılının ilk 10 ayında 221 milyon dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yeterli görmediğimiz bu rakamı çok daha yukarılara taşımakta kararlıyız. 2013 yılında imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasının iç onay süreci geçen yıl Türkiye'de tamamlandı. Kosova'daki onay sürecinin de bir an önce tamamlanması konusunu değerli mevkidaşımla görüştük, mutabık kaldık. Ticari hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olacak bu anlaşmaya ikili görüşmelerimizde özellikle değinmiş bulunuyoruz. Kısa zamanda netice alacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Kosova'daki Türk toplumunun ve Türkiye'deki Kosova kökenli vatandaşların iki ülke arasında insani köprü vazifesi gördüğünü aktaran Erdoğan, "Aynı şekilde Kosova'daki Arnavut kardeşlerimizle Türkiye'deki Arnavut kardeşlerimiz yine bir köprü vazifesi görüyor. Dolayısıyla çift dikiş bir dayanışma burada söz konusu, bunu çok daha güçlendirerek devam ettirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'nın Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Kosova yılı ilan edildiğini anımsatarak, "Başkanlığımızın öncülüğünde bu yıl boyunca iki toplum arasındaki muhabbeti, dayanışmayı kaynaşmayı artıran bir çok kültürel etkinlikler düzenlendi. Şimdi Sayın Başkanın ziyaretiyle bu süreci taçlandıracağımıza inanıyorum ve ben bu resmi ziyaretin, yaptığımız görüşmelerin iki ülke kardeşliğini daha da perçinlediğini düşünüyorum." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Ziyareti için Taçi ve heyetine teşekkürlerini ileten Erdoğan, ziyaretin iki ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

(Sürecek)

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