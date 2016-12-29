30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri'de FETÖ/PDY davaları

29 Aralık 2016 Perşembe, 21:02

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddiasıyla dava açılan tutuklu 13 sanığın 3 ayrı davada yargılanmalarına başlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Güven ve avukatı katıldı.

Güven, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını belirten Güven, terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Sanık Güven'in avukatı da müvekkilinin, atılı suçları işlemediğini öne sürdü. Avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, tutuklu yargılanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdür yardımcıları Bekir Çelik ve Naim Dural ile avukatları hazır bulundu.

Dural, savunmasında, terör örgütünün SGK "il imamı" olmakla suçlandığını, il müdür yardımcılığı dışında gayriresmi görevi bulunmadığını söyledi.

Bank Asyada 2002'den itibaren hesabının olduğunu, burayı faizsiz bankacılık yaptığı için tercih ettiğini ileri süren Dural, "2011 yılında kuruma alınan 24 personel ile ilgili suçlamalarda bulunuluyor. Bu personelin örgütle bağlantısı olduğu ve benim seçtiğim söyleniliyor. Bu personel alımında tek başıma bir iradem yoktur. O günkü komisyon raporlarına bakılırsa her şey açıkça görülür." dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.B. de FETÖ içerisinde aktif yer aldığını ancak örgütün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunması üzerine yapının gerçek yüzünü görerek ayrıldığını anlattı.

Çelik ve Dural'ın, örgütün milli eğitim yapılanmasında yer aldıklarını bildiğini iddia eden Ö.B, sanık Çelik'i örgütün ev toplantılarında da gördüğünü ileri sürdü.

- Sanık avukatı, duruşmada telefonuna ByLock yüklemeye çalıştı

Naim Dural'ın avukatı Özcan Akıncı ise ByLock'un ne olduğunu kimsenin bilmediğini, bu sistemle kurulan iletişimlerin içeriklerinin MİT tarafından sanık avukatları ve mahkemelere gönderilmediğini kaydetti.

ByLock'un anlatıldığı gibi indirilip, yüklenmesinin zor olmadığını savunan Akıncı, mahkeme heyetinin huzurunda cep telefonuna ByLock'u yüklemeye çalıştı.

Akıncı, "Bakın şimdi telefonuma ByLock'u yükleyeceğim. Bu anlatıldığı gibi çok zor değil. Şu anda herkese açık bir siteden ByLock'u yüklüyorum. Bakın, hem de çok kısa sürede yükleme işlemi tamamlandı." şeklinde konuştu.

Duruşma, sanık avukatlarının ek süre talebi üzerine mahkeme heyeti tarafından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek ertelendi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya ise tutuklu sanıklar Dursun Kıyık, Erkan Karakuş, İlhan Gökhan, Muhammed Ercan Yalçın, Mücahit Akkaya, Bilal Bulut, Kadir Bulut, Cafer Karakulah, Erdinç Çanakcı ve Kadir Telyar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddia edilen sanıkların avukatlarının savunma için süre talep etmeleri üzerine, 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de FETÖ davası
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ DAVASI
Bellona AGÜ seri peşinde
YEREL

BELLONA AGÜ SERİ PEŞİNDE
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI

Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde kış temizliği
YEREL

SULTAN SAZLIĞI ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ'NDE KIŞ TEMİZLİĞİ
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, camları kırdı
YEREL

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, CAMLARI KIRDI
16 şehit çocuğuna diz üstü bilgisayar hediye edildi
YEREL

16 ŞEHİT ÇOCUĞUNA DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR HEDİYE EDİLDİ
Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay:
YEREL

KAYSERİ MİNİBÜSÇÜLER VE SERVİS İŞLETMECİLERİ ESNAF ODASI BAŞKANI YAVUZ AY:
KTO heyetinden 1. Komanda Tugayı'na taziye ziyareti
YEREL

KTO HEYETİNDEN 1. KOMANDA TUGAYI'NA TAZİYE ZİYARETİ
Kayseri'deki FETÖ davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ DAVASI
Metropol İlçe Belediye Başkanlarından KTO'ya Ziyaret
YEREL

METROPOL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN KTO'YA ZİYARET
Yurt müdürü kadın sanığa FETÖ üyesi suçundan 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

YURT MÜDÜRÜ KADIN SANIĞA FETÖ ÜYESİ SUÇUNDAN 6 YIL 3 AY HAPİS
GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - KAYSERİ'DE 2 YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Talas Belediyesi yaban ve sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

TALAS BELEDİYESİ YABAN VE SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
KTO Başkan Yardımcısı Hasnalçacı, DEİK Genel Kuruluna Katıldı
YEREL

KTO BAŞKAN YARDIMCISI HASNALÇACI, DEİK GENEL KURULUNA KATILDI
Kocasinan'ın Bayan Masa Tenisi Takımı Tüm Maçlarını Kazanarak Şampiyon Oldu
YEREL

KOCASİNAN'IN BAYAN MASA TENİSİ TAKIMI TÜM MAÇLARINI KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU
Çolakbayrakdar çocukların davetini geri çevirmedi
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR ÇOCUKLARIN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Doç.Dr. Gökalp Öner 2016'da sağlıktaki gelişmeleri değerlendirdi
YEREL

DOÇ.DR. GÖKALP ÖNER 2016'DA SAĞLIKTAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ
Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi
YEREL

KAYSERİ'DE 2 YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Hızı 70 Kilometreye Ulaşan Rüzgar Çatıları Uçurdu
YEREL

HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
İdrar kaçırma kadınların sosyal yaşamını kısıtlıyor
YEREL

İDRAR KAÇIRMA KADINLARIN SOSYAL YAŞAMINI KISITLIYOR
Kayseri Şeker pancar paralarını TIR ile dağıttı
YEREL

KAYSERİ ŞEKER PANCAR PARALARINI TIR İLE DAĞITTI
Milletvekili Karayel TBMM Anayasa Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi aktardı
YEREL

MİLLETVEKİLİ KARAYEL TBMM ANAYASA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ AKTARDI
Vali Kamçı'nın eşi şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL

VALİ KAMÇI'NIN EŞİ ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ