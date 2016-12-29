30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY soruşturması

29 Aralık 2016 Perşembe, 21:12

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, çoğunluğu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) personeli 15 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, çoğunluğu AKÜ çalışanı 15 kişiden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İ.E'nin, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, çoğunluğu AKÜ personeli 11 kişi gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Çay'da eğitime kar engeli
YEREL

ÇAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
ESOB'dan meslek liseli gençleri sevindirecek protokol
YEREL

ESOB'DAN MESLEK LİSELİ GENÇLERİ SEVİNDİRECEK PROTOKOL
ılbaşında polis 24 saat görevinin başında olacak
YEREL

ILBAŞINDA POLİS 24 SAAT GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK
Afyonkarahisar-Ankara yolu ulaşıma açıldı
YEREL

AFYONKARAHİSAR-ANKARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Afyonkarahisar-Ankara karayolu ulaşıma kapandı
YEREL

AFYONKARAHİSAR-ANKARA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI