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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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DÜZELTME Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımına ...

29 Aralık 2016 Perşembe, 21:26

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canikli, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 3 eser için oy kullandı.

Haber kategorisinde Jawad El Rifai'nin "Suriyeli Çocuğun Gözyaşları" adlı fotoğrafını seçen Canikli, bu karenin umutsuzlukları, acıyı ve zulmü çocuk masumiyetiyle ifade ettiğini söyledi. Fotoğraftaki çocuğun bakışlarıyla bir soru yönelttiğini de dile getiren Canikli, "Bu bakış aslında bir soru: Neden? Cevapsız bir soru. Zulmün ve acının masum bir yüze yansıması." diye konuştu.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Canikli, Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" karesi için oy kullandı. Bu fotoğrafa ilişkin düşüncelerini de paylaşan Canikli, "Muhteşem bir medeniyete imza atan bir inancın görüntüsü, yansıması... Burada gurur da tevazu da kendine güven de var. Teslimiyetin, Yaradan'a teslim oluşun, mütevazılığın görüntüsü. Hepimizin insan olarak okyanusta bir damla olduğumuzun görüntüsü." değerlendirmelerinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Canikli, spor kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rodeo Şampiyonası" başlıklı fotoğrafını oyladı. Canikli, bu kareye ilişkin de "İşkenceye başkaldırı, zulme isyan. Bir canlı, insanların eğlenmesi için aşağılanamaz, işkenceye maruz bırakılamaz, isyanını görüyorsunuz. Zulme başkaldırı." ifadelerini kullandı.

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