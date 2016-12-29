Yıldırım-Taçi görüşmesi

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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye'de değil, bulunduğu bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini belirterek, Kosova ile FETÖ dahil olmak üzere, terörle mücadelede işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile yaptığı görüşmede, tarihi ve kültürel bağlara sahip olunan dost Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Kosova'nın daha fazla ülke tarafından tanınması ve bu ülkenin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yıldırım, Priştine-Belgrad Diyalog Süreci'ni desteklediklerini vurguladı.

Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye'de değil, bulunduğu bütün ülkeler için tehdit arz ettiğine dikkati çeken Yıldırım, Kosova ile FETÖ dahil olmak üzere, terörle mücadelede işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

İki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için yeterli irade ve mekanizmaların bulunduğunu işaret eden Yıldırım, Serbest Ticaret Anlaşması'nın en yakın sürede yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

- "Türkiye'ye yapılan saldırı, aynı zamanda Kosova'ya yapılan bir saldırıdır"

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi de kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Türkiye'ye yapılan saldırının, aynı zamanda Kosova'ya yapılan bir saldırı olduğunu belirten Taçi, bu çerçevede, 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasında Türkiye ile dayanışma gösterdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin uluslararası platformda Kosova'ya verdiği destek için müteşekkir olduklarını dile getiren Taçi, ilerleyen süreçte her alanda ilişkileri geliştirme vizyonu çerçevesinde hareket edeceklerini kaydetti.