30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te terör operasyonu

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:24

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifresi edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 29 Aralık'ta Şirvan ve Pervari ilçelerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şirvan ilçesindeki operasyonlarda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında iki köy muhtarı ve bir köy imamının bulunduğu 11, Pervari ilçesinde de 7 olmak üzere toplam 18 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 2 zanlıyı arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulmuştur. Ayrıca Pervari ilçesine bağlı bir köy camisinde yapılan aramada, üzerinde terör örgütü YPG bayrağı örtülü tabut bulunmuştur. Yapılan operasyonlarla ilgili soruşturma işlemlerine Şirvan ve Pervari Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü olarak devam edilmektedir."


İLGİLİ HABERLER

Siirt'te terör operasyonu
YEREL

SİİRT'TE TERÖR OPERASYONU
Öğrencilerden polise moral ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN POLİSE MORAL ZİYARETİ

Yangın eğitimi verildi
YEREL

YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ
Yeni kimlik kartlarına ilişkin açıklama
YEREL

YENİ KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yılbaşı hindileri alıcı bekliyor
YEREL

YILBAŞI HİNDİLERİ ALICI BEKLİYOR
Siirt'te Ilısu Barajı ve HES Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL

SİİRT'TE ILISU BARAJI VE HES PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Öğrencilerden polise çiçekli ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN POLİSE ÇİÇEKLİ ZİYARET