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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İstanbul'un tamamına elektrik verildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:35

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, hava şartları nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderildiği ve saat 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşandığı ve kesinti meydana geldiği ifade edildi.

Anadolu’dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul’a, Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlandığı belirtilen açıklamada, kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sisin, çalışmaları olumsuz etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, "Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmememektedir. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir." denildi.

Olumsuz hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba harcandığı ifade edilen açıklamada, gece boyu ve yarın tüm ekiplerin, hatların tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.


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