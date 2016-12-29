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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te terör operasyonu

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:37
Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerine karşı Eruh ilçesi kırsalında operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında ortaya çıkarılan sığınakta 400 kilogram amonyum nitrat, 50 metre bakır kablo, piknik tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ve ateşleme tertibatı ele geçirildiği kaydedildi.

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