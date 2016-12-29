Ankara'da okullar yarın tatil edildi

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ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini bildirdi.

Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Ankara'da yarın eğitime ara verildiğini ifade etti.

Okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir karar verilmemişken, akşam saatlerinde sosyal medyada valiliğin logosu kullanılarak Ankara'da okulların tatil edildiğine dair gerçek dışı paylaşım yapıldığını ve bunun hızla yayıldığını belirten Topaca, bazı yayın organlarının da bu konuda teyit almadan "son dakika" haberler geçtiğini, bu durumun ise vatandaşlarda beklentiye yol açtığını söyledi.

Ankara Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece gerçek dışı paylaşımlara ve asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Topaca, kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin yanı sıra teyit edilmemiş haberlerin kamuoyunda, okulların tatil edilmesine ilişkin yarattığı büyük beklenti nedeniyle tatil kararı aldıklarını kaydetti.

Topaca, Ankara Valiliğinin web sitesinin hacklendiği iddialarının ise doğru olmadığını sözlerine ekledi.







