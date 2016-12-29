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ANKARA (AA) - Hz. Mevlana'nın 743. vuslat yıl dönümü münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESKON) ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca sema gösterisi düzenlendi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın 13'üncü yüzyıldan itibaren eserleriyle insanlığın maneviyatına nur ve eğitim veren bir öğretmen olduğunu söyledi.

İnsanları en çok korkutan, ilim ve bilimin gelişmesine rağmen çaresiz kaldığı tek şeyin ölüm olduğunu ifade eden Yaşar, "Önünde veya sonunda muhakkak ölümü tadacağımızı biliyoruz. Bu durum ölümün zahirine bakanlar içindir oysaki işin özüne bakıp batını görenlere göre ölüm, Allah'tan gelen ruhun tekrar ona yükselmesidir." dedi.

Yaşar, Mevlana'ya göre insanların en zorlandığı alanın dünya ilgisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar dünyaya ebediymiş gibi ne kadar dört elle sarılırsa, ölüm o kadar zorlaşır, dünyevi hırs, kin, bencillik, insanoğlunun ölümü unutmasına neden olur. Ölümü düğün gecesi olarak nitelendiren Hz. Mevlana, öldüğü güne kadar Rabbine kavuşmayı düşlemiş aşktan, sevdadan, sevgiden başka bir şey konuşmamıştır. Ölümü son değil gerçek hayata bir başlangıç olarak görmüştür. Dünya his ve dertlerinden ölümü unutan biz fanilere hakikat kandilini yakmış ve bu kandilin ışığından feyz almak isteyenlere hakikatleri sonsuz hoşgörüsüyle sunmuştur."

- Savaşların nedeni hoşgörüsüzlük

Mevlana'nın sadece bireysel kurtuluş çağrısında bulunmadığına dikkati çeken Yaşar, "Barış ve beraberliği, kardeşliği, karşılıklı hoşgörü öğretilerini temeline koymuştur. Mevlana, insanlığa 'gel, ne olursan ol yine de gel' demiş bu şekilde seslenmeye devam etmektedir. Bu nedenle Mevlana'nın öğretileri dünyanın ilgisini çekmekte, başta İslam dünyası olmak üzere dünyada yaşanan acı, savaş, sen ve ben kavgalarının nedeni hoşgörüsüzlük nedeniyle devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

UTESKON Başkanı Sebahattin Uludağ ise "Vuslatın 743. yıl dönümünde insanlığın gönüllerine Hz. Mevlana'nın şahsından yeniden huzur, güven, barış ve adalet iksirinin akmasını diliyor, anma günümüzde teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu "Sema Gösterisi" sahne aldı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle izlenen sema gösterisinden sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ve çiçek takdimiyle etkinlik sona erdi.



