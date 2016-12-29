BBDSO'dan yeni yıl konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Yeni Yıla Merhaba" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo Varas'ın yönettiği konserde, Orkestra Allegra'nın kurucusu ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İzmir Devlet Konservatuvarı şan bölümü öğretim görevlisi Tenor Aydın Uştuk ile Orkestra Allegranın solistlerinden vokalist Sılay Erman solist olarak yer aldı.

Orkestra ve solist sanatçılara DEÜ İzmir Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğretim görevlisi piyanist Efe Sezer de eşlik etti.

J. Strauss'un Viyana stilinde bestelediği valsleri ve Radetzky Marşı, Puccini, Donizetti ve Lehar'ın arya ve düetleri başta olmak üzere çeşitli müzikallerden seçme parçaların yer aldığı konserde, Demir Demirkan'ın besteleri de seslendirildi.

Bursalı müzikseverler konserin sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.