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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Milletvekilleri 2016 yılını değerlendirdi

30 Aralık 2016 Cuma, 13:44

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenliğoğlu, "Anayasa değişikliği teklifimiz dün itibarıyla 19 madde olarak Anayasa Komisyonu çalışmaları neticesinde tamamlandı. Önümüzdeki süreç önemli olacak. Meclis'te kabul edildikten sonra 60 gün içinde referandum yapılması lazım. Yeniden sokaklara dökülüp dilimiz döndüğünce anlatmamız lazım." dedi.

AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu ve Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve merkez ilçe belediye başkanları Müceldili Konağı'nda düzenledikleri basın toplantısında, 2016 yılını değerlendirerek, 2017 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı, Türkiye'nin 2016 yılında güzel gelişmelerin yanında çok acı olaylar da yaşadığını hatırlatarak, "Çok şehit verdik, gazilerimiz var, onlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye 2016'da uçurumun kenarından döndü. Darbe kalkışmasının önlenmesinde Erzurumluların rolü çok büyük oldu." diye konuştu.

2017'nin terörün konuşulmadığı bir yıl olmasını temenni eden Ilıcalı, kalkınma çalışmalarının artmasını diledi.

Ilıcalı, Erzurum'un son kar yağışıyla olağanüstü bir durum yaşadığını ifade ederek, "Masraflar arttı. Başbakanlık ve Başbakanlık müsteşarını aradık, AFAD üzerinden başvurduk. Belediyelerin taleplerini aldık. AFAD'ın elindeki bütçeyi Erzurum'a indirdik. Maliye Bakanlığı üzerinden ek ödenek getirilecek. Çok fazla olmasa da belediyelerimiz bir ilave imkan elde etti." dedi.

Özellikle yurt dışından gelen uçakların yakıt desteği alması için girişimde bulunduklarını anlatan Ilıcalı, inecek her uçağa 6 bin dolarlık akaryakıt desteği verileceğini bildirdi.

Ilıcalı, Palandöken ve Konaklı'nın Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Okullarda yarı yıl tatili yaklaşıyor. Yarı yıl tatilinde öğrencilerimizi Palandöken'e davet ediyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar bozdurma kampanyasını tekrarlıyorum. 10 bin dolarını bozdurduğunu ispat edeni, Palandöken Kayak Merkezi'nde 3 gün tam pansiyon misafir edeceğiz."

- Anayasa değişikliği

Taşkesenlioğlu, 2017 yılına büyük bir hamleyle girildiğin işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de sistem değişikliğinin önünü açan, yargı, yürütme yasama erkleri arasındaki ayrılığı gerçek anlamda sağlayabileceğimiz ve yönetimin, yürütmenin, yargıyla, yasamayla arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyebildiğimiz Anayasa değişikliği teklifimiz dün itibarıyla 19 madde olarak Anayasa Komisyonu çalışmaları neticesinde tamamlandı. Önümüzdeki süreç önemli olacak. Meclis'te kabul edildikten sonra 60 gün içinde referandum yapılması lazım. Yeniden sokaklara dökülüp, dilimiz döndüğünce anlatmamız lazım. Birtakım şeyler 2019'da uygulanacak ama etkilerini 2017-2018'de göreceğiz. Gelişen ve bölgede güç olan Türkiye'nin önüne engel koymaya çalıştılar. Bu referandumla 15 Temmuz'da başlattığımız 2. Kurtuluş Savaşı'nın yeni, büyük, güçlü Türkiye'sini kurabilmenin ilk adımını atmış olacağız."

- CIA ajanlarının listesini İçişleri Bakanı Soylu'ya verdim

Deligöz de darbe girişimiyle Türkiye'nin bir kaosun kıyısından döndüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Başarılı olamadılar ama iç kargaşaya sebep oldular. İnşallah kısa zamanda bu yaralar sarılacaktır. Haksızlığa uğrayanlar da en kısa zamanda geri döndürülecekler, Başbakanımızın da talimatı bu yönde. Türkiye genelinde CIA ajanlarının tam listesini ilk defa ben açıkladım. O listede 19 tane de hain Türk var. Listeyi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya verdim. Onlar takip ediyorlar. Suç duyurusunda bulundum, bu ajanların bir daha Türkiye'ye girmesi yasaklandı. Görüldükleri yerde tutuklanacaklar ve hesaba çekilecekler."

Sekmen ve Öz de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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