AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde, Münir Zakiroğlu'nun çektiği ve FETÖ'nün darbe girişimini protesto etmek için Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların yer aldığı fotoğrafı oylayan Türel, "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Hakeme kırmızı kart" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Türel, yaptığı açıklamada, AA'nın yılın fotoğrafı oylamasına her sene büyük bir keyifle katıldığını söyledi.

Bu sene de tercihlerini yaptığını anlatan Türel, "Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı, o muhteşem teyzemizin kullandığı araçtaki fotoğraf, Tük milletinin demokrasiye bağlılığının en güzel göstergesi. Onun dışında Suriyeli ayağı kopuk bir babanın evladıyla kucaklaşması, oradaki insanlık dramını fevkalade güzel anlatıyor. Bence dünyadaki en anlamlı ve yılın fotoğrafı olabilecek bir fotoğraf." diye konuştu.

- "Salih Dursun'u da Antalyaspor'a transfer ettik"

Sporda da Salih Dursun'un Trabzonspor'dayken kendi içindeki hakeme olan isyanını, yere düşen kırmızı kartı alıp hakeme gösterdiği fotoğrafı seçtiğini ifade eden Türel, "Çünkü ara dönemde Salih Dursun'u da Antalyaspor'a transfer ettik." dedi.

Türel, haksızlığı hazmedemeyen ahlaklı bir arkadaşın bir anlık tepkisini, böylesine ilginç bir protestoyla göstermesi ve Antalyasporlu olmasının tercihine vesile olduğunu ifade etti.