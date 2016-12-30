AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çalık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Jawad al Rifai'nin "Suriyeli çocuğun gözyaşları", Süleyman Elçin'in "Anneler Günü" ile Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" fotoğraflarına oy verdi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en güzel fotoğrafı çekenlerin fotoğraflarının birinci olması temennisinde bulunarak, "Tarafsız yayıncılığından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Çok zor şartlar altında savaşlarda dahil olmak üzere fotoğraf çektiler, haberler yaptılar. Yerli ve milli duruşuyla zor şartlarda haber yaptılar." dedi.