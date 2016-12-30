Kars'ta FETÖ/PDY soruşturması

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün sözde "jandarma imamı" yakalandı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Kalesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kentte FETÖ/PDY ve terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde Kars İl Jandarma Komutanlığının imamı bir kişiyi yakaladıklarını belirten Doğan, şu bilgileri verdi:

"Ardahan'da gözaltına alınan bir kişinin ifadesinden yola çıktık. Bu kişi, 'Kars'tan da biri gelip bize ziyaretlerde bulunuyordu' diyor. Sadece bu söz üzerine yaptığımız çalışmada kim olabilir düşüncesiyle bir kişiye ulaştık, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş, Ankara'da taksi şoförlüğünü yapan biri. Arkadaşlar bununla irtibata geçip Kars'a çağırdılar, o da geldi. Ve ardından kendisi jandarma imamı olduğunu itiraf etti. Jandarmadaki yapılanmaya ilgili bilgi aktarıyor."

Doğan, zanlının gözaltına alındığını dile getirerek, "FETÖ imamlarının tamamı öğretmen, dün yakaladığımız jandarma imamı da yine öğretmen, meslekten ihraç edilmiş bir kişi." dedi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.















