Antalya ulaşımına 18,5 milyon liralık yatırım

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ulaşımda yapılan düzenleme kapsamında 18 milyon 500 bin liraya alınan 50 büyük otobüs törenle hizmete girdi.

Kentte önceki otobüslerin kilometrelerinin 500 bini aşması ve bir çoğunun boyutlarının, yolcu kapasitelerinin farklı olması dolayısıyla belediye tarafından ulaşımda düzenleme yapıldı.

Yolculara daha iyi hizmet sunmak, havuz sistemiyle şoförlerin adaletli kazanmasını sağlamak için yapılan çalışma kapsamında, 18 milyon 500 bin liraya 50 otobüs alındı. Toplam 102 yolcu kapasiteli 12 metrelik turkuaz renkli otobüsler, anahtar teslim töreniyle hizmete sunuldu.

- Toplu ulaşımda devrim niteliğinde kararlar

Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu ulaşım sisteminde devrim niteliğinde kararlar aldıklarını ve bunları uygulamaya koyduklarını söyledi.

Halkın toplu ulaşımdan en iyi şekilde istifa etmesini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Türel, göreve geldiklerinde birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını ve alınması gereken tedbirleri tespit ettiklerini belirtti.

Esnafla birlikte konuyu tartışarak, konuşarak sonuca ulaştıklarını vurgulayan Türel, yıllarca süren uzun tartışmalar, değerlendirmeler sonucunda uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya toplu ulaşım sisteminin içinde ağırlıklı olarak minibüslerin önemli yer teşkil ettiğine dikkati çeken Türel, şunları kaydetti:

"Ancak artık günümüzün çağdaş toplum ulaşım sisteminde bu araçların güncelliğini yitirdiğini ve Antalya'ya yakışır görünümden uzak olduğunu herkes söylüyor, biz de biliyoruz. O yüzden Antalya'da hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de Antalya'ya yakışır modern, çağdaş araçlarla toplu ulaşım sistemini sağlayacak bir adım atmak suretiyle iki minibüsümüzü birleştirmek suretiyle büyük 12 metrelik otobüse dönüştürme kararını aldık."

Değişim gerektiren kararlarda karşılarına bazen zorlukların çıkabildiğine işaret eden Türel, akıllı kart sistemini uygulamaya geçirdikleri zaman da büyük tepkilerle karşılaştığını ancak beş yıl sonra herkesin yeniden akıllı kart sisteminin getirilmesi için "kapısını aşındırdığını" anlattı.

Türel, "Bu otobüsler, dünyanın en çağdaş toplu ulaşım araçları, çevre dostu motorlarıyla. 26 kişi oturma, 76'sı ayakta olmak üzere toplam 102 kişi kapasiteli. Engelli rampalarıyla engelli binişleri son derece müsait olan, bebek araçlarıyla rahat binilebilecek düşük tabanlı araçlar." dedi.

- "Yedek parça için aynı markayı tercih ettik"

Kendisinden önceki dönemde Büyükşehir Belediyesinin 40 araç alarak bir adım attığını hatırlatan Türel, bu araçları, ömürlerini tamamlamaları nedeniyle yenilediklerini söyledi.

Türel, eskiyen araçları yedek parça ve bakım onarımda kullanacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından temsili olarak anahtar teslim töreni gerçekleştirildi, Başkan Türel, bir süre otobüsü kullanarak test etti.