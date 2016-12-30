31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya ulaşımına 18,5 milyon liralık yatırım

30 Aralık 2016 Cuma, 13:54
Antalya ulaşımına 18,5 milyon liralık yatırım

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ulaşımda yapılan düzenleme kapsamında 18 milyon 500 bin liraya alınan 50 büyük otobüs törenle hizmete girdi.

Kentte önceki otobüslerin kilometrelerinin 500 bini aşması ve bir çoğunun boyutlarının, yolcu kapasitelerinin farklı olması dolayısıyla belediye tarafından ulaşımda düzenleme yapıldı.

Yolculara daha iyi hizmet sunmak, havuz sistemiyle şoförlerin adaletli kazanmasını sağlamak için yapılan çalışma kapsamında, 18 milyon 500 bin liraya 50 otobüs alındı. Toplam 102 yolcu kapasiteli 12 metrelik turkuaz renkli otobüsler, anahtar teslim töreniyle hizmete sunuldu.

- Toplu ulaşımda devrim niteliğinde kararlar

Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi'nde düzenlenen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplu ulaşım sisteminde devrim niteliğinde kararlar aldıklarını ve bunları uygulamaya koyduklarını söyledi.

Halkın toplu ulaşımdan en iyi şekilde istifa etmesini sağlamak için çalıştıklarını anlatan Türel, göreve geldiklerinde birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını ve alınması gereken tedbirleri tespit ettiklerini belirtti.

Esnafla birlikte konuyu tartışarak, konuşarak sonuca ulaştıklarını vurgulayan Türel, yıllarca süren uzun tartışmalar, değerlendirmeler sonucunda uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Antalya toplu ulaşım sisteminin içinde ağırlıklı olarak minibüslerin önemli yer teşkil ettiğine dikkati çeken Türel, şunları kaydetti:

"Ancak artık günümüzün çağdaş toplum ulaşım sisteminde bu araçların güncelliğini yitirdiğini ve Antalya'ya yakışır görünümden uzak olduğunu herkes söylüyor, biz de biliyoruz. O yüzden Antalya'da hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de Antalya'ya yakışır modern, çağdaş araçlarla toplu ulaşım sistemini sağlayacak bir adım atmak suretiyle iki minibüsümüzü birleştirmek suretiyle büyük 12 metrelik otobüse dönüştürme kararını aldık."

Değişim gerektiren kararlarda karşılarına bazen zorlukların çıkabildiğine işaret eden Türel, akıllı kart sistemini uygulamaya geçirdikleri zaman da büyük tepkilerle karşılaştığını ancak beş yıl sonra herkesin yeniden akıllı kart sisteminin getirilmesi için "kapısını aşındırdığını" anlattı.

Türel, "Bu otobüsler, dünyanın en çağdaş toplu ulaşım araçları, çevre dostu motorlarıyla. 26 kişi oturma, 76'sı ayakta olmak üzere toplam 102 kişi kapasiteli. Engelli rampalarıyla engelli binişleri son derece müsait olan, bebek araçlarıyla rahat binilebilecek düşük tabanlı araçlar." dedi.

- "Yedek parça için aynı markayı tercih ettik"

Kendisinden önceki dönemde Büyükşehir Belediyesinin 40 araç alarak bir adım attığını hatırlatan Türel, bu araçları, ömürlerini tamamlamaları nedeniyle yenilediklerini söyledi.

Türel, eskiyen araçları yedek parça ve bakım onarımda kullanacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından temsili olarak anahtar teslim töreni gerçekleştirildi, Başkan Türel, bir süre otobüsü kullanarak test etti.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DA
Akdeniz Üniversitesi 2016 Akademik Töreni gerçekleşti
YEREL

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 AKADEMİK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bizim amacımız burada rol çalmak değil. Bugüne kadarki anlaşmalar başarısız olduğu için biz kendi inisiyatifimizi ön plana çıkararak, inisiyatif kullanarak adımlar attık. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması lazım ama sadece aile fotoğrafında olmak için, yer almak için buralara katılmak, bana göre gereksiz. Herkesin somut katkılar sağlaması gerekiyor. Somut katkı sağlayacak herkesi işin içine dahil etmek istiyoruz.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BİZİM AMACIMIZ BURADA ROL ÇALMAK DEĞİL. BUGÜNE KADARKİ ANLAŞMALAR BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN BİZ KENDİ İNİSİYATİFİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARARAK, İNİSİYATİF KULLANARAK ADIMLAR ATTIK. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN HERKESİN KATKI SAĞLAMASI LAZIM AMA SADECE AİLE FOTOĞRAFINDA OLMAK İÇİN, YER ALMAK İÇİN BURALARA KATILMAK, BANA GÖRE GEREKSİZ. HERKESİN SOMUT KATKILAR SAĞLAMASI GEREKİYOR. SOMUT KATKI SAĞLAYACAK HERKESİ İŞİN İÇİNE DAHİL ETMEK İSTİYORUZ."

Rus turistin kaybolun cüzdanı zabıta tarafından bulundu
YEREL

RUS TURİSTİN KAYBOLUN CÜZDANI ZABITA TARAFINDAN BULUNDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;(Suriye'deki ateşkes) Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(SURİYE'DEKİ ATEŞKES) BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE ATEŞKESİN KALICI OLMASI KADAR BUNUN TAMAMLAYICI ADIMI OLAN SİYASİ SÜRECİN DE BAŞARILI OLMASI GEREKİYOR. REJİMİN HEYETİYLE MUHALİF GRUPLARIN HEYETLERİNİ ASTANA'DA BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLE PUTİN TELEFONDA PRENSİP OLARAK ANLAŞMIŞTI. BİZ DE LAVROV İLE BUNUN KOORDİNASYONUNU YAPIYORUZ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VE PUTİN'İN BİZLERE OLAN TALİMATLARIYLA. BUNUNLA İLGİLİ DE MUTABAKAT İMZALANDI FAKAT MUTABAKATIN İMZALANMASI YETMEZ, HAYATA GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: &quot;Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "ATEŞKESİN SURİYE GENELİNE YAYILMASI İÇİN DÜN MUTABAKATA VARILDI. BİZ BU MUTABAKATIN GARANTÖRÜYÜZ. SURİYE'DEKİ MUHALİF GRUPLARIN İMZALADIĞI 2 BELGENİN GARANTÖRÜ TÜRKİYE VE RUSYA. REJİMİN İMZALADIĞI BELGENİN GARANTÖRÜ İSE RUSYA. İRAN'IN DA MOSKOVA'DA SÖZ VERDİĞİ VE ORTAK METNE KATILDIĞI GİBİ ÖZELLİKLE HİZBULLAH, Şİİ GRUPLAR VE REJİM ÜZERİNDE NÜFUZUNU OLUMLU YÖNDE KULLANMASI GEREKİYOR."
DSİ Engelliler için uygun hale getirildi
YEREL

DSİ ENGELLİLER İÇİN UYGUN HALE GETİRİLDİ
Başkan Yücel'den yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN YENİ YIL MESAJI
Antalya Büyükşehir'den yeni yılda 50 otobüs
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ YILDA 50 OTOBÜS
Alanya'da dolu etkili oldu
YEREL

ALANYA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
Minik öğrencilerin yen yıl heyecanı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERİN YEN YIL HEYECANI
Başkan Böcek: &quot;Muhtar evleri 10 güne hazır&quot;
YEREL

BAŞKAN BÖCEK: "MUHTAR EVLERİ 10 GÜNE HAZIR"
Türel'den yeni yıl mesajı
YEREL

TÜREL'DEN YENİ YIL MESAJI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Büyükşehir'den Hafise Nine'ye yeni yuva
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN HAFİSE NİNE'YE YENİ YUVA
İş yerine &quot;Türkçe&quot; isim vermeyene ruhsat yok
YEREL

İŞ YERİNE "TÜRKÇE" İSİM VERMEYENE RUHSAT YOK
Profesyonel aşçılar yöresel yemekleri ev hanımlarından öğrenecek
YEREL

PROFESYONEL AŞÇILAR YÖRESEL YEMEKLERİ EV HANIMLARINDAN ÖĞRENECEK
Kepez Kızıllı Ortaokulu'na bilgisayar sınıfı
YEREL

KEPEZ KIZILLI ORTAOKULU'NA BİLGİSAYAR SINIFI
Serik'te canlı hayvan pazarına karantina
YEREL

SERİK'TE CANLI HAYVAN PAZARINA KARANTİNA
Başkan Uysal'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN YENİ YIL MESAJI
ATSO Başkanı Davut Çetin'den 2017 mesajı
YEREL

ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN'DEN 2017 MESAJI
Antalya'da eğitime kar engeli
YEREL

ANTALYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ