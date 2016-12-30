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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası

30 Aralık 2016 Cuma, 14:00
Muğla'da "Ağaç Kesme Fidan Dik" kampanyası

MUĞLA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının başlattığı kampanya kapsamında Muğla'da vatandaşlara 5 bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, kaçak ağaç kesmemeleri konusunda uyarıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, 5 bin fidanın dağıtımı yaklaşık yarım saatte bitti.

Törene katılan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yılını kutlayarak yılbaşında ağaç kesmeyip, fidan dikerek dünyanın daha da güzelleştirilmesini istedi.

Fidan dağıtımının sorumluluk alanındaki Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde de yapıldığını belirten Çelik, "Yılbaşında ağaç kesimini önlemek ve vatandaşlarda ağaç bilincini oluşturmak amacıyla Muğla ve Aydın'da ekonomik değeri bulunan biberiye, ceviz, dut, mersin, defne, lavanta ve mavi servi gibi 20 bin fidanı ücretsiz dağıtıyoruz." dedi.

Çelik, vatandaşların fidan dağıtımına gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, dikilen her fidanın ülkeye huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

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