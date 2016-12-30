İthalat denetimlerinde yeni dönem başlıyor

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ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca, gelecek yıldan itibaren buzdolabı gibi soğutucu grubu ürünlerden enerji verimliği açısından uygun bulunmayanların ithalatına izin verilmeyeceği, ithal ayakkabıların diokiltin ve krom yönünden de denetimine başlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan "2017 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD)" tebliğlerinin, ticari ve ekonomik gelişmeler, yıl içindeki uygulamalar, mevzuat değişiklikleri, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dahilinde ve sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2017'ye yönelik Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) veya madde isimlerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan değişikliklerin tebliğlerin eki listelere yansıtıldığı da ifade edildi. Söz konusu tebliğlerde gelecek yıl için yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı tebliğlerde, uygulamada bürokrasinin azaltılmasını sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğlerin, yıl içinde değişen ya da yenilenen ilgili mevzuatlara uyumu sağlanmıştır. Bazı tebliğlerin ekli listelerinde bulunan ürünlere yönelik ilgili Türk standartlarındaki tadil ve revizyonlar düzenlemeye yansıtılmıştır. Bazı ithal ürünler (gıda paketleme makineleri, matkaplar, bazı led lambalar, evrak imha makineleri vb. elektrikli cihazlar; diş fırçaları ve çocuklar için klozet daraltıcıları gibi tüketici ürünleri) yeni yıldan itibaren denetleme kapsamına alınmıştır. Ağırlıklı olarak CE işareti taşıması gereken ürünlerden oluşan bu ürünler de tüketici ve kullanıcıların güvenliği kriterleri yönünden denetlenecek, güvensiz olanların yurt içine girişine izin verilmeyecektir."

- Buzdolabı, ayakkabı ve oyuncak ithalatı

Düzenlemeler kapsamında ithal elektrikli ürünlerde geçen yıl başlatılan enerji verimliği yönünden de denetim uygulamasının kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, yeni yılda buzdolabı gibi soğutucu grubu ürünlerinin, enerji verimliği etiketleri ve özelliklerine bakılacağı, uygun bulunmayanların ithalatına izin verilmeyeceği kaydedildi.

İthal ayakkabıların fitalata ek olarak diokiltin ve krom yönünden denetimine başlanacağı vurgulanan açıklamada, "Böylece ayakkabıda tüketici sağlığının korunmasında ileri bir adım daha atılmış olacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ithal oyuncakların denetiminin, Nisan 2017'den itibaren yeni yönetmelik esas alınarak yapılacağı, böylece oyuncak tanımına alınan yeni ürünlerin de denetleneceği, denetimlerde ilave kriterler aranacağı belirtildi.

Belirli özelliklere sahip "kullanılmış elektronik baskı devre kartları"nın, içlerinde bulunan altın ve gümüşün yurt içinde ayrıştırılması ve işlenebilmesi amacıyla ithal edilebileceği bildirilen açıklamada, böylelikle bu kartlarda mevcut olan kıymetli metallerin ekonomiye kazandırılabileceği kaydedildi.