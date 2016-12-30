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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

30 Aralık 2016 Cuma, 14:09
Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kamu çalışanından 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kamu çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.P, E.C, E.D. ve H.P, savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.

Şüphelilerden Ahmet K, Yavuz G, Özgür K. ve Mehmet C, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A, Z.Y, A.K. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 21 Aralık'ta 9 kamu çalışanı gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 12'ye çıkmıştı.

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