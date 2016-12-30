Mersin'deki sel

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MERSİN (AA) - Mersin'de dün, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın oluşturduğu selin ardından caddelerdeki sular çekilirken, temizlik çalışmalarına devam edildi.

Dün kent merkezinin büyük bir kısmı sele teslim olurken, bugün yağışın durup zaman zaman da güneşin çıkmasıyla günlük hayat normale dönmeye başladı.

Sel sularının çekildiği caddelerde, yolların bir kısmının bozulduğu, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği gözlenirken belediye ekiplerince başlatılan temizlik çalışmalarına devam edildi.

Ekipler, yol ve kaldırımların inşaası ile elektrik direklerinin dikilme işlemlerini de sürdürdü. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da suları temizlemeye çalıştı.

Öte yandan dünkü selden en çok etkilenen ve tamamına yakını sular altında kalan kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda da sular çekildi.

Belediye ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü caddenin deniz kıyısındaki parkların ve ağaçların ise hala sular altında olduğu görüldü.

Öte yandan Akdeniz'in mavi sularının bir bölümü, selin tahribatını azaltmak için açılan kanallardan akan çamur nedeniyle "kahverengiye" dönüştü.