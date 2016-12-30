Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Samsun'da

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics) ile ilgili olarak, "Ümit ediyoruz ki önümüzdeki bahar döneminde tesislerin hepsi bitecek, ondan sonra denemeler olacak." dedi.

Bakan Kılıç, Samsun'da 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın yapılacağı, inşaat çalışması devam eden spor tesislerini inceledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, temmuz ayında yapılacak olimpiyatlar için tesislerle alakalı yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Bowling, okçuluk, buz pateni ile ilgili tesislerin devam ettiğini belirten Kılıç, "Ümit ediyoruz ki önümüzdeki bahar döneminde tesislerin hepsi bitecek, ondan sonra denemeler olacak. Türkiye için önemli bir organizasyon. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin olimpiyat olarak kabul ettiği 3 organizasyonundan biri. Olimpik, paralimpik ve işitme engelliler olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Farklı branşlardaki spor tesislerinden vatandaşların da yararlanacağına dikkati çeken Kılıç, gençlerin, çocukların erken yaşta sporla tanışıp kendilerini geliştirebilmeleri için bu imkanları onlara sunacaklarını kaydetti.





- Mahallelerde antrenman salonları yapılacak

Bakan Kılıç, Samsun'un önümüzdeki dönemlerde hem dünyada hem de Türkiye'de sporcu anlamında farklı şekillerde anılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren Türkiye'deki bu gelişim, değişim hamlesinden spor da sportif altyapı çalışmaları da yerini almıştır. Şu andaki tesisler bunların en büyük göstergelerinden biridir. Aynı şekilde ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz spor tesisleriyle önceki yıllarda olan altyapı sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şimdi mahallelerin içerisine idman salonlarıyla alakalı çalışmamızı başlatmış durumdayız. Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüştük. 2017 yılının ilk yarısında amatör ve profesyonel sporcularımız için antrenman salonlarını Türkiye'nin dört bir yanına kavuşturacağız."

Antrenman salonlarını çok hızlı şekilde hayata geçirebilmek için proje hazırlandığına dikkati çeken Kılıç, bunların sporcunun ve kulüplerin ayağına gidecek yapılar olacağını vurguladı.

Sporcuların kulüplerde yetiştiğine işaret eden Kılıç, "Sporcuyu kulüpte yetiştiren de antrenördür. Dolayısıyla antrenörler konusundaki çalışmayı yoğunlaştırmalıyız ki buna başladık, aynı zamanda kulüplerin daha fazla fiziki imkanları kullanabilmesini sağlamamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl göreceksiniz, bir anda nasıl bin 200 futbol, basketbol ve voleybol sahası yaptıysak, antrenman salonlarını da yapacağız. Bunlar tamamen mahalle arasına yapılacak tesisler. 45 veya 50 günde imalat süresi olan, hayata geçirilecek olan tesisler. Dolayısıyla bu anlamda çok daha fazla imkanların direkt sporcularla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.





- "Küçük, irili ufaklı her organizasyonu alacağız diye bir şey yok"

"Türkiye, sportif anlamda olsun, farklı anlamda olsun her organizasyonu yapabilecek kabiliyet ve kuvvettedir. Buna altyapısı müsaittir ancak alacağımız organizasyonlarla ilgili seçici davranmak durumundayız" diyen Kılıç, "Şubat ayında Erzurum'da Avrupa Gençlik Oyunları Festivali yapılacak. Bunun altını çiziyorum, bu bir festival. Buraya 800'ü aşkın sporcu kardeşimiz gelecek fakat bu, bizim daha sonra yapacağımız organizasyondu. Bu sene erkene çektik, önce yapıyoruz. Samsun'da yapacağımız organizasyon dünya çapında üçüncü organizasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kılıç, bunun dışında bazı organizasyonlar, şampiyonaların Türkiye'de yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şunun altını çiziyorum. Yaptığımız organizasyonların hem sporcularımıza hem de spor camiamıza bir şey katması lazım. Sırf almış olmak için bir şey alınmaz. Bazen spor camiasında şöyle eleştiriler oluyor, 'Biz eskiden çok organizasyon alıyorduk, şimdi daha az alıyoruz'. Evet, daha az alıyoruz ve daha az alacağız ama gerekli olanları alacağız. Örneğin 2021 İslam Birlik Olimpiyatları'nı inşallah İstanbul'da yapacağız. Buraya 10 bine yakın sporcu gelecek. Bu ciddi bir organizasyon. Küçük, irili ufaklı her organizasyonu alacağız diye bir şey yok ama sporcularımızın kendilerini geliştirip aynı zamanda tecrübelerini artıracakları, antrenman amaçlı müsabakalar Türkiye'de düzenlenecek. Bu, elinizdeki kaynağın verimli kullanılması gibi bir çalışmadır, bunun altını çizmek istiyorum."

Yeni yıl mesajı da veren Bakan Kılıç, "Hem Samsunlu hem de Türkiye'deki vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2017 yılı birçok güzelliğin yaşanacağı, huzurun, aynı zamanda ilerlemenin, gelişmenin ve reformun yılı olacak. Ümit ediyorum ki Türkiye ve dünya için hayırlara vesile olur. " açıklamasında bulundu.



