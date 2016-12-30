YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başbakan Yıldırım: "(Emeklilere verilecek promosyon) 11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 ...

Başbakan Yıldırım: "(Emeklilere verilecek promosyon) 11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır."

İLGİLİ HABERLER