Yurtta kış

SAKARYA (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Düzce, Bolu ve Sakarya'da 111 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Sakarya'da kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle Akyazı'da 2, Geyve'de 24, Kocaali'de 3, Pamukova'da 6, Taraklı'da 7 ve Hendek'te 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açma çalışlarına devam ediyor.
- Düzce
Düzce'de iki gündür etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Cumayeri'nde 8, Çilimli'de 5, Gölyaka'da 3, Gümüşova'da 5, Kaynaşlı'da 6 ve Yığılca'da bir köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 32 iş makinesiyle kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
- Bolu
Bolu'da da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yüzünden merkezde 17, Mudurnu’da 7 ve Göynük'te 12 olmak üzere toplam 36 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.