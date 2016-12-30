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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Çam ağaçlarının kesilmemesi için fidan dağıtıyor

30 Aralık 2016 Cuma, 14:25
Çam ağaçlarının kesilmemesi için fidan dağıtıyor

ORDU (AA) - Ordulu bir esnaf, yılbaşı dolayısıyla çam ağacı kesilmemesi için başlattığı kampanya kapsamında 900 adet fidan dağıttı.

Altınordu ilçesinde fırın işleten Davut Bakmak, "yılbaşında ağaç kesme fidan dik” kampanyası başlatarak, iş yerine gelen müşterilerine yeni yıl hediyesi olarak çam fidanı hediye ediyor.

Bakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşında çam ağaçlarının kesilmemesi amacıyla bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Yılbaşı nedeniyle çam ağacı kesimlerinde artış gözlemlendiğini anlatan Bakmak, "Biz de bunu çok tercih etmiyoruz ve onaylamıyoruz. Bu nedenle toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için 'bu yıl ağaç kesmeyelim ve onun yerine çam dikelim' dedik. Bu şekilde müşterilerimiz aracılığıyla toplumu bilinçlendirmeyi amaçladık. Bu sebeple de böyle bir kampanya başlattık. Gerek müşterimiz olsun gerekse dışarında gelen vatandaşlarımız olsun herkese çam fidan dağıtıyoruz. Umarım faydalı olur diye düşünüyoruz." dedi.

Vatandaşların kampanyaya ilgisinden memnun olduklarını aktaran Bakmak, çam fidanı dağıtımı sırasında güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Fidan alan müşterilerden Cemal Alkan ise kampanyanın çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Ekmeğimi de aldım, çam fidanımı da aldım. Yeni yıl için fidanı dikeceğim. İş yeri sahibine bu kampanya nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müşterilerden Mesut Güley de kampanyanın son derece olumlu ve hayata renk katan bir yanı olduğunu belirterek, apartmanın bahçesine anı olarak dikeceğini kaydetti.

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