AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları", Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" ve Cem Genco'nun "Göz yaşının babası için çağrısı karşılık buldu" fotoğrafına oy verdi.

Çakır, Anadolu Ajansının gösterdiği performansın kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Dünyanın her noktasında hızlı haberler geçmesi ülkemiz adına gurur verici. 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına bakınca ajansın dünyanın her noktasında var olduğunu görüyoruz. Her biri kendi içinde birinci olan bu eserlerden biz sadece birer tane seçtik." diye konuştu.

Ahmet Çakır, oylanan her kare fotoğrafın birinciliği fazlasıyla hakkettiğini dile getirdi.