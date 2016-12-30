31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

30 Aralık 2016 Cuma, 14:37
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları", Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" ve Cem Genco'nun "Göz yaşının babası için çağrısı karşılık buldu" fotoğrafına oy verdi.

Çakır, Anadolu Ajansının gösterdiği performansın kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Dünyanın her noktasında hızlı haberler geçmesi ülkemiz adına gurur verici. 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına bakınca ajansın dünyanın her noktasında var olduğunu görüyoruz. Her biri kendi içinde birinci olan bu eserlerden biz sadece birer tane seçtik." diye konuştu.

Ahmet Çakır, oylanan her kare fotoğrafın birinciliği fazlasıyla hakkettiğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu
YEREL

ANADOLU SELÇUKLU DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU
Ev faresi yakayı ele verdi
YEREL

EV FARESİ YAKAYI ELE VERDİ
Malatya amatörünün yeni takımı Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak
YEREL

MALATYA AMATÖRÜNÜN YENİ TAKIMI TANDOĞANSPOR FUTBOLCU SEÇMELERİ YAPACAK
CHP İl Başkanı Kiraz KOSGEB'e kredilerin kime verildiğini sordu
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ KOSGEB'E KREDİLERİN KİME VERİLDİĞİNİ SORDU
Üniversiteli basketbolcular başarılılarını rektör Kızılay ile paylaştı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ BASKETBOLCULAR BAŞARILILARINI REKTÖR KIZILAY İLE PAYLAŞTI
Baskette Final okulları şampiyon oldu
YEREL

BASKETTE FİNAL OKULLARI ŞAMPİYON OLDU
Yeşilyurt Belediyespor Antalya kampında 1 haftayı geride bıraktı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ANTALYA KAMPINDA 1 HAFTAYI GERİDE BIRAKTI
Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' kutlaması
YEREL

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE 'DÜNYA AZERBAYCANLILARININ DAYANIŞMA GÜNÜ' KUTLAMASI
Malatya'dan en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
YEREL

MALATYA'DAN EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT:
Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti
YEREL

BATTALGAZİ İLÇESİNİ 100 BİNİN ÜZERİNDE TURİST ZİYARET ETTİ
&quot;Darbeye Direnen Kalemler&quot; ödül gecesi yapıldı
YEREL

"DARBEYE DİRENEN KALEMLER" ÖDÜL GECESİ YAPILDI
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
İbrahim Yücel Okulundan kan bağışı kampanyası
YEREL

İBRAHİM YÜCEL OKULUNDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
15 Temmuz'u anlatan tiyatro ilgiyle izlendi
YEREL

15 TEMMUZ'U ANLATAN TİYATRO İLGİYLE İZLENDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Hastanede yangın tatbikatı
YEREL

HASTANEDE YANGIN TATBİKATI
Büyükşehir belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM DAĞITTI
Uzman Dr. Karabulut kariyer gününde öğrencilerle buluştu
YEREL

UZMAN DR. KARABULUT KARİYER GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
AK Parti Malatya Milletvekili Şahin:
YEREL

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ŞAHİN:
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİM KONTROL TEKNESİ ALDI