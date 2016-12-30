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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'dan Haleplilere yardım

30 Aralık 2016 Cuma, 14:38
Konya'dan Haleplilere yardım

KONYA (AA) - Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER) öncülüğünde toplanan insani yardım malzemesini taşıyan 25 tır Suriyeliler için yola çıktı.

AYDER İcra Heyeti Müdürü Ali Öğüt, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk kış şartlarında zor durumda olan mazlum Halepliler için "99 Esma-ül Hüsna Tır Projesi" adı altında 25 tırdan oluşan insani yardım malzemesinin hazırlandığını ifade etti.

Evsiz kalan 400 aileye çadır köy kuracaklarını anlatan Öğüt, şunları kaydetti:

"Gönderdiğimiz tırlarda çadır köylerde kalacak kişiler için giysi, ayakkabı, soba, battaniye, gıda ve mutfak malzemeleri bulunuyor. İçerisinde soba, battaniye, gıda, minder ve çeşitli mutfak malzemelerinin olduğu çadırın fiyatı bin 500 liradır. Soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren mazlum Haleplilerin sıcak bir yuvaya kavuşması için herkese yardım çağrısında bulunuyorum. Bugüne kadar 164 tır yardımı Haleplilere ulaştırdık."

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