Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümü

ANKARA (AA) - Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümünü 81 ildeki şubelerinde düzenlenecek programlarla kutlayacak.

Anadolu Gençlik Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanların çatışmalar ve terör olaylarında yaşamını yitirdiği belirtilerek, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler ile ilgili gelen acı haberlerin yürekleri yaktığı vurgulandı.

Anadolu Gençlik Derneğinin 81 ildeki şubelerinde, Mekke'nin fethinin bin 386'ncı yıl dönümünün, düzenlenecek programlarla kutlanacağı bildirilen açıklamada, "Yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Derneğimiz öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen fetih kutlamaları bu yıl da ülkemiz genelinde 300 kadar noktada salon programları ile yine bir o kadar noktada da temsilcilik merkezlerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerle icra edilecektir." ifadelerine yer verildi.

"Yılbaşı eğlencesi" adıyla, neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmanın, İslam’ın bir gereği olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Piyango adı verilen oyunla kitlelerin kumarla buluşturulmasını sağlayan, her türlü kötülüğe giden yolları açan, birçok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin en orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu da düşünüyoruz."