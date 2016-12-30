Başbakan Yıldırım: (1)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak." dedi.

Yıldırım, Sincan Barbaros Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Dün itibarıyla 2017'den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleştiğini belirten Yıldırım, bu artışın yıllık enflasyonun üzerinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Gönül arzu eder ki, daha fazla verelim ama ileride imkanlarımız arttıkça, ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Emeklilerin ömürleri boyunca Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için çalıştıklarını ve gayret ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı, emekli maaşını bankalara yatırıyor, devlet. Bu yatırdığı bankalar, bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle imkan sağladılar. Asgari bu kadar, daha fazlasını vermek isteyen olursa amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok."

Promosyon alacak emeklilerin sayısına ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Hayırlı olsun, bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacını karşılamak için yapılan bir çalışmadır. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır."

Hesapların bankada 3 yıl tutulmasının karşılığı olarak bu ödemenin yapılacağının altını çizen Yıldırım, ödemenin bir seferde ve 2017'de emeklilerin maaş aldığı takvime uygun olarak bir ile üç ay içerisinde yapılacağını ifade etti.

"Bankalar ikna olmuyordu, siz mi devreye girdiniz?" sorusuna Yıldırım, "Orasını karıştırmayalım, sonuca bakalım. Sonunda mutlaka bir uzlaşma, bir çözüm var. Tabi kolay olmadı ama o tarafı geride kaldı." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, bankalara da fedakarlık yapıp, sorumluluk aldıkları için teşekkür etti.

(Sürecek)



