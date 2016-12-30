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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor."

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