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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde ...

30 Aralık 2016 Cuma, 15:01
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor."

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor.&quot;
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KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) MAALESEF 2 CAN KAYBI YAŞANMIŞ OLUP, 3 KAYIP VAKASI BULUNMAKTADIR. KAYBOLAN BU 3 KİŞİYE YÖNELİK OLARAK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE MERSİN VE ADANA AFAD ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE, EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. SAHİL GÜVENLİĞİMİZİN 3 BOTU VE 10 DALGIÇ ADAMIYLA BİRLİKTE 30 PERSONEL, DİĞER TARAFTAN AFAD VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZ DE DAHİL ETTİĞİMİZDE TOPLAM 123 PERSONEL, KAYBOLAN, ŞU ANA KADAR BULANAMAYAN 3 KARDEŞİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) SELDEN ŞU ANA KADAR 851 EV VE İŞ YERİNİN TAHRİP OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. SELDEN ETKİLENEN ARAÇ SAYISI İSE 331. TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZ YOĞUN BİR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORLAR."
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