Şanlıurfaspor, 7 maç sonra yenildi

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ŞANLIURFA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta karşılaşmasında sahasında Osmanlıspor'a 3-0 mağlup olan Şanlıurfaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Teknik direktör Kemal Kılıç'ın göreve gelmesinin ardından TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Şanlıurfaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi, Osmanlıspor karşısında son buldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Osmanlıspor'a 3-0 mağlup olan Şanlıurfaspor, bu sonuçla grup liderliğini averajla rakibine kaptırdı.

Sarı-yeşilli ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol birden gördü.

TFF 1. Lig'de ilk bölümün son 4 haftasında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk 3 maçını ise kayıpsız geçmişti.