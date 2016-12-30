YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. ...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor."

İLGİLİ HABERLER