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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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"Bütün sevdamız gençlere sahip çıkmak"

30 Aralık 2016 Cuma, 15:04

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen spor yarışmalarında başarılı olan öğrencilere spor malzemesi verildi.

Yüksekova Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünce, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen programda, ilçedeki spor yarışmalarında dereceye giren 143 öğrenciye spor ayakkabı ve eşofman dağıtıldı.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, programda yaptığı konuşmada, başarılı öğrencileri tebrik etti.

İlçedeki tüm öğrencilere destek olacaklarını anlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Sizler özel kişilersiniz. Bunun farkında olun. Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak, o kürsüye çıkmak herkese nasip olmaz. Bu başarıları daha da ilerletelim. Yaptığınız iş ne olursa olsun iyisini yapın. Pes etmezseniz her zaman emeğinizin karşılığını alırsınız. Bütün kavgamız, bütün sevdamız bu gençlere, bu evlatlarımıza sahip çıkmaktır. Öğrencilerimizi liseden sonra da iyi üniversitelerde görmek isteriz. Her zaman bu düşüncede olduk. Bizler yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaşıkçı, sınavlara hazırlanan öğrencilere gerekli kitap, test ve doküman desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Programa, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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