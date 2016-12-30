Hataylı turizmciler 2017'den umutlu

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HATAY (AA) - Üç semavi dinin temsilcilerinin bir arada yaşadığı ve "Hoşgörü Kenti" olarak anılan Hatay'da turizmciler, geçen yıl yaşanan durgunluğu geride bırakmak isterken, 2017'den umutlu.

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarihi, kültürel, inanç ve doğal güzellikleriyle turizm bakımından eşsiz bir il olduğunu söyledi.

Ülkede 2016 yılının birçok olumsuz etkileri olduğunu ve bunun yansımaları nedeniyle kentte turizmde istenilen seviyenin yakalanamadığını belirten Nacioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hatay, Hz. İsa'ya inananlara ilk kez Hristiyan adının verildiği, ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi, Hz. İsa'nın havarilerinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya'nın (Pavlos) türbelerinin bulunduğu Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi, taban mozaiği zenginliği açısından dünyada sayılı müzeler arasına giren Hatay Arkeoloji Müzesi gibi zenginliklere ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra yayla ve deniz turizmi de oldukça zengin. Ancak, komşumuz Suriye'de yaşanan iç savaş ve ülkemiz genelinde yaşanan bir takım olumsuzluklar ilimizi kötü yönde etkiledi. Her zaman dediğimiz gibi dışarıdan bakıldığında kentte sanki bir savaş ortamı hakim gibi algılanıyor ancak durum böyle değil. Şu an Suriye'de sağlanan ateşkes inşallah daha iyiye gider ve artık eski günlerimize kavuşuruz. Umarım komşumuz Suriye'ye açılan sınır kapılarımız açılır ve beklediğimiz turistleri memleketimizde ağırlarız. Dolayısıyla 2016 yılını biz turizmciler iyi bir sezon olarak kapatamadık ancak yeni yıldan çok daha umutluyuz."

- Yeni yılda doluluk oranı yüzde 90

"Hoşgörü Kenti'nde yeni yıl hazırlıklarının çok önceden başladığını aktaran Nacioğlu, otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 olduğunu söyledi.

Geçen yıl bu oranın daha düşük olduğunu dile getiren Nacioğlu, "Yeni yılın kentimize ve biz turizmcilere uğur getirmesini bekliyoruz. İşletmelerimiz yılbaşında yurt dışından ve içinden çok sayıda misafir ağırlayacak ancak bu sadece yeni yıl kutlamaları için geçerli, umut ediyoruz ki bu doluluk yıl boyunca sürsün ve hem esnafımız hem de turizmcilerimiz kazansın." diye konuştu.

- Yeni yılda iki kişilik eğlence 450 liradan başlıyor

Nacioğlu, yeni yılda uygun fiyatlarla turist çekmeye çalıştıklarını aktardı.

Şehir dışından gelen 2 kişilik bir ailenin 4 yıldızlı bir otelde konaklama dahil eğlencesiyle 450 lira bütçe ayırmasının yeterli olacağını ifade eden Nacioğlu, 5 yıldızlı bir otelde yine iki kişinin harcayacağı masrafın da 600 civarında olacağını sözlerine ekledi.