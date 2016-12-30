"Esnaf duası" 7 asırdır yapılıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ahilik kültürünün bir parçası olarak 707 yıl önce başlayan ve her hafta cuma namazı öncesinde yapılan "esnaf duası" kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Osmanlı dönemindeki Ahilik kültürünün halen yaşatılmaya çalışıldığı ilçede her hafta cuma namazından önce tüm esnafın katılımıyla esnaf duası yapılıyor.

İlçe merkezindeki Orta Çarşı ve Demirciler Çarşısı'nda iş yeri bulunan esnaf ve ilçe sakinleri cuma selası okunduktan sonra dua ediyor. Duanın ardından bazı vatandaşlar vefat eden yakınları için "hayır ekmeği" ikram ederken, bazıları da şeker ve lokum dağıtıyor.

"Esnaf duası", yaz kış, yağmur çamur demeden her hafta devam ettiriliyor. Bu haftaki "esnaf duası" ise kar yağışı altında yapıldı.

Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Yaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin ilçede 7 asırdır sürdürüldüğünü anımsattı.

Yaşlı, esnafın imam tarafından yapılan duaya dükkanlarının önüne çıkarak katıldığını dile getirerek, "Esnafımız dükkanlarının önüne ayakta hocanın duasına amin demekle birlikte katılmış olurlar. Yapılan bu bereket duası, Orta Çarşı ve Demirciler Çarşısı olmak üzere iki ayrı yerde aynı anda yapılır. Orta Çarşı'da yapılan duaya esnaflar ayakta amin derken, Demirciler Çarşısı esnafı ise duaya oturdukları yerden amin derler." şeklinde konuştu.

Bazılarının oturduğu yerden, bazılarının ise ayakta dua etmesinin bir sebebi olduğunu vurgulayan Yaşlı, "Ayakta dua eden Orta Çarşı esnafı, hafta boyunca dükkanlarında oturduğu yerden çalışır. Oturdukları yerden dua eden Demirciler Çarşısı esnafı ise hafta boyunca ayakta demir döver. Bu Ahilik geleneğinden gelen bir saygı gösterisi olarak kabul edilir." dedi.

Yaşlı, bu güzel geleneği kendilerinden sonrakilere de aktarmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.