Trakya'da kış

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Edirne kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yoğunluğunu artırdı. Uzun süredir kar düşmeyen kent merkezinde vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Kar yağışının uluslararası kara yollarında aksaklığa neden olmaması için ekipler Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında bekliyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji yetkililerinin tahminine göre, kar yağışının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

-Kırklareli

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nin Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 90, Kofçaz ilçesinde 20, Vize ilçesinde 15 santimetreye yükseldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışının üç gündür etkisini sürdürdüğünü anımsattı.

Ulaşıma kapanan köy yolu sayısının 30'a yükseldiğini belirten Eser, çalışmaların güçlükle yapıldığını aktardı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda trafikte aksama meydana gelmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime Demirköy ilçesinde tam, Kofçaz ilçesinde ise yarım gün ara verildi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kentte kötü hava şartları nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi.

Tekirdağ-Malkara yolunda, Şaban Ökçesiz'in kullandığı 34 FL 9910 plakalı tır, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 18. Şube Şefliği ekipleri, trafikte aksama meydana gelmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.







