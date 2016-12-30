Yılbaşında emniyet tedbirleri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce yılbaşında uygulanacak asayiş tedbirleri kapsamında, umuma açık eğlence yerlerinde ve vatandaşların toplu halde bulundukları meydanlarda olası olayların ve taşkınlıkların yaşanmaması için denetimler artırılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde karşılayabilmesi amacıyla mevcut uygulamalara ek asayiş tedbirleri alınacak. Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile ana arterlerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunulacak.

Bu gibi yerlerde yaya ve motorize ekip sayısı artırılarak, gerekli tedbirler alınacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle hava ve deniz limanları, gar ve terminal gibi yerlerde yolcu kapasitesi artacağından, belirtilen mahaller devriye ekipleri ile takviye edilecek ve özel güvenlik görevlileri uyarılacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılan denetimler artırılacak.

Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşıma araçlarında ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak, bu gibi yerlerdeki kontroller de sıkılaştırılacak.

Vatandaşların yeni yıla birlikte girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Kutlamalarda kullanılması muhtemel piroteknik (ısı, ışık, gaz, duman ve/veya ses üreten) maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara uyularak kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek.

Bu arada muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşetler üzerinde yapılan denetim ve kontroller de sıklaştırılacak.